Какая широта и долгота городов: Пекин , Сидней , о. Шри-Ланка

Гость: Гость:

Пекин - 39°56′00″ с. ш. 116°24′00″ в. д Сидней - 33°52′10″ ю. ш.151°12′30″ в. д. о. Шри-Ланка - 7°37′ с. ш. 80°46′ в. д.