Какая широта и долгота городов: Пекин , Сидней , о. Шри-Ланка
География
Какая широта и долгота городов: Пекин , Сидней , о. Шри-Ланка
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Пекин - 39°56′00″ с. ш. 116°24′00″ в. д Сидней - 33°52′10″ ю. ш.151°12′30″ в. д. о. Шри-Ланка - 7°37′ с. ш. 80°46′ в. д.
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