Пiсок будiвельна корисна копалина
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Пiсок будiвельна корисна копалина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пісок канешно що не корисна
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