Заготовку детали рекомендовалось выставить на воздух, под дождь, под снег,всем че??тям на расправу. После того, как деталь растрескивалась, её трещины нужно было "залечить" с помощью клея и пластин. И только тогда её можно было...
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Заготовку детали рекомендовалось выставить на воздух, под дождь, под снег,всем че??тям на расправу. После того, как деталь растрескивалась, её трещины нужно было "залечить" с помощью клея и пластин. И только тогда её можно было использовать при создании инструмента. Какая деталь и какого инструмента требовала такой подготовки? 1. гриф гитары 2.обечайка скрипки 3.педали органа 4.дека фортепиано 5. мембрана барабана 6. звуковой канал флейты
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Гость:
Дека фортепиано мне кажется это правильный ответ
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