Найдите радиус металлического шара, полученного в результате переплавки конуса, ??ысота которого равна 27 см, а радиус основания 2 см. Потери металла при переплавке не учитывайте
Математика
Найдите радиус металлического шара, полученного в результате переплавки конуса, ??ысота которого равна 27 см, а радиус основания 2 см. Потери металла при переплавке не учитывайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находишь объем конуса по формуле v=1/3s*h=1/3п*r^2*h. приблизительно 113. значит после переплавки объем шара 113 куб. см. r=кубический корень (под корнем) 3*v/4*п (радиус шара будет 3)
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