Найдите радиус металлического шара, полученного в результате переплавки конуса, ??ысота которого равна 27 см, а радиус основания 2 см. Потери металла при переплавке не учитывайте

Гость: Гость:

Сначала находишь объем конуса по формуле v=1/3s*h=1/3п*r^2*h. приблизительно 113. значит после переплавки объем шара 113 куб. см. r=кубический корень (под корнем) 3*v/4*п (радиус шара будет 3)