На стройку дома доставили 3 360т строительных материалов .Десятую их часть составляла известь, двенадцатую часть — цемент .На сколько больше доставлено тонн извести, чем цемента?
Математика
На стройку дома доставили 3 360т строительных материалов .Десятую их часть составляла известь, двенадцатую часть — цемент .На сколько больше доставлено тонн извести, чем цемента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3360*1/10=3360/1*1/10= 336(т)-известь 3360*1/12=3360/1*1/12= 280(т)-цемент 336-280=56(т) На 56 т больше доставлено извести,чем цемента
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