На стройку дома доставили 3 360т строительных материалов .Десятую их часть составляла известь, двенадцатую часть — цемент .На сколько больше доставлено тонн извести, чем цемента?

Математика

На стройку дома доставили 3 360т строительных материалов .Десятую их часть составляла известь, двенадцатую часть — цемент .На сколько больше доставлено тонн извести, чем цемента?

Автор: Гость