В урне 7 красных и 6 синих шаров Из урны одновременно вынимают два шара какова веро??тность того что оба шара красные

Математика
В урне 7 красных и 6 синих шаров Из урны одновременно вынимают два шара какова веро??тность того что оба шара красные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = m/n; всего 7+6 = 13 шаров. n = (количество_размещений_из_13_по_2) = 13!/(13-2)! =  = 13!/11! = 12*13. m = (количество_размещений_из_7_по_2) = 7!/(7-2)! = 7!/5! = 6*7, P = 6*7/(12*13) = 7/26
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