В урне 7 красных и 6 синих шаров Из урны одновременно вынимают два шара какова веро??тность того что оба шара красные

Математика

В урне 7 красных и 6 синих шаров Из урны одновременно вынимают два шара какова веро??тность того что оба шара красные

Автор: Гость