Пж. зараннее спасибки

Математика
Пж. зараннее спасибки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+4=7 км/час - скорость отдаления 2)21/7= через 3 часа расстояние между туристами будет 21 км 3)11+3= в 14 часов расстояние между туристами будет 21 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения „Там небеса и водю ясны" Помогите плиииииз
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова неделя
Ответить
Математика
Школьники собрали 3012кг макулотуры упаковали в 96 меток в каждом осталось ещё 324кг.Сколько упаковали в каждую сетку?
Ответить
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ СРОЧНО,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (перевести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по р...
Ответить
Қазақ тiлi
Cын ес1мге 5 сөйлем керек)
Ответить