Пж. зараннее спасибки
Математика
Пж. зараннее спасибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+4=7 км/час - скорость отдаления 2)21/7= через 3 часа расстояние между туристами будет 21 км 3)11+3= в 14 часов расстояние между туристами будет 21 км
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