Фонетический разбор слова неделя

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Неделя -не/де/ля ,3 слога ,ударение на втором слоге ,(н* э д* э л* а ) . Н (н*) -согласный ,мягкий парный ,звонкий непарный . Е (э) -гласный ,безударный . Д (д) -согласный ,мягкий парный ,звонкий парный . Е (э) -гласный ,ударный . Л (л*) -согласный ,мягкий парный ,звонкий непарный . Я (а)-гласный ,безударный . 6 букв ,6 звуков .