ПОМОГИТЕ СРОЧНО,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (перевести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь спортом...

Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ СРОЧНО,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (перевести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь спортом.Так же люблю погулять и поиграть со своей собакой.Люблю помочь маме с готовкой или уборкой по дому.Как по мне каждый должен проводить свое свободное время с пользой!"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озимнин бос уакытымды ар калай откизгенди жаксы корем.Мысалга:достарыммен бирге.Кейде суретте салып спортпенде айналысканды унатам
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