ПОМОГИТЕ СРОЧНО,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (перевести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь спортом...

Қазақ тiлi

ПОМОГИТЕ СРОЧНО,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (перевести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь спортом.Так же люблю погулять и поиграть со своей собакой.Люблю помочь маме с готовкой или уборкой по дому.Как по мне каждый должен проводить свое свободное время с пользой!"

Автор: Гость