Придумать историю как появились вирусы. 5, 6 предложение. 6 класс

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Существует несколько теорий появления вирусов на Земле, в том числе теории самозарождения из неживой природы и заноса из Космоса с метеоритной пылью. Сейчас есть мнение, что вирусы появились (и появляются и поныне) как результат воздействий (прежде всего неблагоприятных) на биологическую клетку. И в том числе как отклик на неблагоприятное воздействие от других клеток, клеток другого вида. «Предполагается, что вирусы, не являясь самостоятельными живыми существами, представляют собой информационное средство в системе всебиологической борьбы за существование» . Не исключено, что все эти теории одновременно имеют право быть реальностью.