На концерте выступали 86 человек. 9 из них играли на домбре , 47 пели,а остальныетаныевали.сколько человек танцевало?

Математика
На концерте выступали 86 человек. 9 из них играли на домбре , 47 пели,а остальныетаныевали.сколько человек танцевало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86-9-47=30(чел.)танцевали. Ответ:30 человек танцевало.
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