На концерте выступали 86 человек. 9 из них играли на домбре , 47 пели,а остальныетаныевали.сколько человек танцевало?

Математика

На концерте выступали 86 человек. 9 из них играли на домбре , 47 пели,а остальныетаныевали.сколько человек танцевало?

Автор: Гость