На рисунке - фрагмент картины Николая Рериха о Монголии, какое жилище изображено?
Окружающий мир
На рисунке - фрагмент картины Николая Рериха о Монголии, какое жилище изображено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фрагменте картины Николая Рериха о Монголии изображена ЮРТА
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