Помогите решить задачу один поезд был в пути13 часов другой 15 часов. Они ехали с одинаковой скоростью. Второй проехал на 210 километров больше первого. Сколько километров проехал каждый

Гость: Гость:

Второй был в пути на 15-13=2ч больше чем первый и проехал за эти 2 ч 210 км значит его скорость была 210:2=105 км/ч и всего он проехал 105*15=1575 км так как скорости равны то второй проехал 105*13=1365 км