Помогите решить задачу один поезд был в пути13 часов другой 15 часов. Они ехали с одинаковой скоростью. Второй проехал на 210 километров больше первого. Сколько километров проехал каждый

Математика
Помогите решить задачу один поезд был в пути13 часов другой 15 часов. Они ехали с одинаковой скоростью. Второй проехал на 210 километров больше первого. Сколько километров проехал каждый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй был в пути на 15-13=2ч больше чем первый и проехал за эти 2 ч 210 км значит его скорость была 210:2=105 км/ч и всего он проехал 105*15=1575 км так как скорости равны то второй проехал 105*13=1365 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение) Зарание СПАСИБО!!! 1) 4(х-1)=2(2х-8)+12 2)7(4х-1)=6-2(3-14х)
Ответить
Қазақ тiлi
Қабілет пен Талант ой түйін жазыңдар
Ответить
Биология
Какая форма сущетвования организмов дает начало микроэвалюции
Ответить
История
Гдк находится на контурной карте россии тихий океан
Ответить
Математика
Сумма четырёх чисел 9,36 а среднее арифметическое семи других чисел 1,9. Найдите среднее арифметическое всех этих одиннадцати чисел
Ответить