Сумма четырёх чисел 9,36,а среднее арифметическое семи других чисел 1,9.Найдите сред??ее арифметическое всех этих одиннадцати чисел Можно решить как можно быстрее.Плиз.Даю 12 баллов
Математика
Сумма четырёх чисел 9,36,а среднее арифметическое семи других чисел 1,9.Найдите сред??ее арифметическое всех этих одиннадцати чисел Можно решить как можно быстрее.Плиз.Даю 12 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9,36 : 4 = 2,34 - ср.арифметическое 4-х чисел 2) 2,34 + 1,9 = 4,24 Ответ: 4,24 - среднее арифметическое 11 чисел.
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