Найдите токи экстремума f(x)=3x2-2x3+6
Математика
Найдите токи экстремума f(x)=3x2-2x3+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашел,а нет. слушай:ребяяята приключений час,ждут там но чужие земли нас,тут Джейк он пес и Фин парнишка,всегда здесь хорошо.идите к нам идите к нам
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