Начерти два отрезка каждый из которых длиннее 1дм но короче 12 см.

Математика
Начерти два отрезка каждый из которых длиннее 1дм но короче 12 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок равен-11см Второй отрезок равен 11см 5 мм
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