Замените разговорное слово встрял
Русский язык
Замените разговорное слово встрял
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Застрял, влез, не может выбраться ,
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