Подбери к существительным подходящие по смыслу прилагательные обозначь Выдели к??рень прилагательных сладкое яблоко вишня смородина земляника

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Подбери к существительным подходящие по смыслу прилагательные обозначь Выдели к??рень прилагательных сладкое яблоко вишня смородина земляника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкусная вишня-вкус,чёрная смородина-черн,красивая земляника-крас
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