Решите уравнение (0,5x+1,2)-(3,6-4,5)=4,5+(10.5x+0.6)
Математика
Решите уравнение (0,5x+1,2)-(3,6-4,5)=4,5+(10.5x+0.6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5x+1,2-3,6+4,5=4,5+10,5x+0,6 0,5x+2,1=10,5x+5,1 0,5x-10,5x=5,1-2,1 -10x=3 x=-0,3
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