Как вы понимаете значение слова жадность? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение.
Литература
Как вы понимаете значение слова жадность? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жадность - не умение или нежелание делиться с кем-нибудь. Жадность - это качество, которое присуще людям завистливым, которые стремятся во всем быть первыми. Вроде как у меня есть, а у других не должно. Человек, не может отдавать, ведь отдавая он испытывает это некомфортное чувство завести, (теперь и у другого есть). Жадность - это собирательство ненужных вещей. Ты хочешь больше и больше, но в замен ничего отдавать не готов. Жадный человек, как правило одинокий и несчастный, но пересилить себя он не может. Жадность это состояние разума, а не души. Ведь разум всегда хочет больше и больше.
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