Вооруженная группа несовершеннолетних совершила нападение на магазин. по вызову прибыла группа милиции которые нападавшие оказали сопротивление .Могут ли сотрудники милиции применить спец средства или огнестрельное оружие? Аргу...

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Сотрудники полиции имеют право применить оружие, т.к совершено вооруженное нападение с оказанием сопротивления, несмотря на то, что его совершили несовершеннолетние. В доказательство приводим статью 23, пункт 5: "Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции."