Вооруженная группа несовершеннолетних совершила нападение на магазин. по вызову прибыла группа милиции которые нападавшие оказали сопротивление .Могут ли сотрудники милиции применить спец средства или огнестрельное оружие? Аргу...
Обществознание
Вооруженная группа несовершеннолетних совершила нападение на магазин. по вызову прибыла группа милиции которые нападавшие оказали сопротивление .Могут ли сотрудники милиции применить спец средства или огнестрельное оружие? Аргументируй свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сотрудники полиции имеют право применить оружие, т.к совершено вооруженное нападение с оказанием сопротивления, несмотря на то, что его совершили несовершеннолетние. В доказательство приводим статью 23, пункт 5: "Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции."
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