Решите систему уравнений (х^2-у=-1 (х+у=1
Математика
Решите систему уравнений (х^2-у=-1 (х+у=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выразим из 2-го y = 1-x и подставим в первое x²-1+x=-1 x²+x=0 x(x+1)=0 x1=0 или x+1=0 y1 = 1-0=1 x2= -1 y2 = 1+1 =2 проверка {0²-1=-1 {-1= -1 верно {0+1=1 {1=1 верно {(-1)²-2=-1 {-1 = -1 верно { -1+2 =1 {1=1 верно решение системы уравнений является x1= 0 y1 = 1 x2 = -1 y2 = 2
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