К данным словам подбери и запиши слова с безударным гласным в корне

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К данным словам подбери и запиши слова с безударным гласным в корне
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Гость:
А к каким словам то ?
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