Школьники собрали 3012кг макулотуры упаковали в 96 меток в каждом осталось ещё 324кг.Сколько упаковали в каждую сетку?
Математика
Школьники собрали 3012кг макулотуры упаковали в 96 меток в каждом осталось ещё 324кг.Сколько упаковали в каждую сетку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3012-324=2688кг 2688÷96=28кг в сетке
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