Школьники собрали 3012кг макулотуры упаковали в 96 меток в каждом осталось ещё 324кг.Сколько упаковали в каждую сетку?

Математика

Школьники собрали 3012кг макулотуры упаковали в 96 меток в каждом осталось ещё 324кг.Сколько упаковали в каждую сетку?

Автор: Гость