Синтаксический разбор предложения „Там небеса и водю ясны" Помогите плиииииз

Русский язык
Синтаксический разбор предложения „Там небеса и водю ясны" Помогите плиииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там обстоятельство небеса подлежащее воды подлежащее ясны определение как то так
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