На тело дейстуют две силы 200Н и 400Н, направленные вдоль одной прямой в противоположные стороны. определите равнодействующую сил.
Физика
На тело дейстуют две силы 200Н и 400Н, направленные вдоль одной прямой в противоположные стороны. определите равнодействующую сил.
Ответ(ы):
Гость:
F1=200H ;F2=400H F=F2-F1=200H, равнодействующая направлена в сторону действия второй силы.
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