На тело дейстуют две силы 200Н и 400Н, направленные вдоль одной прямой в противоположные стороны. определите равнодействующую сил.

Физика

На тело дейстуют две силы 200Н и 400Н, направленные вдоль одной прямой в противоположные стороны. определите равнодействующую сил.

Автор: Гость