На тело обьемом 120см3 полностью погруженное в жидкость, действует архимедова сила 0,96 Н. какова плотность жидкости?

Физика
На тело обьемом 120см3 полностью погруженное в жидкость, действует архимедова сила 0,96 Н. какова плотность жидкости?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Формула Fарх= q жидкости * V тела * g Сначала переводим 120 см^3 = 0.00012  м^3 g= 10Н/кг q жидкости = Fарх/V тела * g Вычисление: 0,96Н/(10Н/кг*0,00012м^3) = 800 кг/м^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие животные живут в Тундре? (не меньше 15)
Ответить
Биология
Как приспосабливаются животные к долгой зиме?
Ответить
Литература
Как я понимаю слова верность смирение примеры срочно помогите
Ответить
Английский язык
20 баллов решить оба задания
Ответить
Математика
Вычислите 1)1/6+1/18×3/4
Ответить