На тело обьемом 120см3 полностью погруженное в жидкость, действует архимедова сила 0,96 Н. какова плотность жидкости?
Физика
На тело обьемом 120см3 полностью погруженное в жидкость, действует архимедова сила 0,96 Н. какова плотность жидкости?
Ответ(ы):
Гость:
Формула Fарх= q жидкости * V тела * g Сначала переводим 120 см^3 = 0.00012 м^3 g= 10Н/кг q жидкости = Fарх/V тела * g Вычисление: 0,96Н/(10Н/кг*0,00012м^3) = 800 кг/м^3
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