На цирковлм представлении дети сидели в 4 рядах по 12 чел. и еще в 1 ряде 15 чел. Сколько всего детей было на цирковом представлении?

Математика

На цирковлм представлении дети сидели в 4 рядах по 12 чел. и еще в 1 ряде 15 чел. Сколько всего детей было на цирковом представлении?

Автор: Гость