На цирковлм представлении дети сидели в 4 рядах по 12 чел. и еще в 1 ряде 15 чел. Сколько всего детей было на цирковом представлении?
Математика
На цирковлм представлении дети сидели в 4 рядах по 12 чел. и еще в 1 ряде 15 чел. Сколько всего детей было на цирковом представлении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48(Д) сидели в 4 рядах 48+15=63(Р) было всего
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