Полный разбор предложений В окно дышит ароматом ветка белых роз.Песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий.По дну ушелья протекала быстрая горная речка. Большие сугробы со всех сторон окружали узкую тропинку

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Полный разбор предложений В окно дышит ароматом ветка белых роз.Песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий.По дну ушелья протекала быстрая горная речка. Большие сугробы со всех сторон окружали узкую тропинку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В (предлог) Окно(сущ) дышит(глагол) ароматом(сущ) ветка(сущ) белых (прил) роз(сущ). Песню (сущ) раннюю ( прил) запел(гл) в (предлог) лазуре(сущ) жаворонок(сущ) звонкий(сущ)
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