Полный разбор предложений В окно дышит ароматом ветка белых роз.Песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий.По дну ушелья протекала быстрая горная речка. Большие сугробы со всех сторон окружали узкую тропинку

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Полный разбор предложений В окно дышит ароматом ветка белых роз.Песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий.По дну ушелья протекала быстрая горная речка. Большие сугробы со всех сторон окружали узкую тропинку

Автор: Гость