Подобрать стихи рассказы сказки песни о березе

Гость: Гость:

Берёза (С.Есенин)Белая берёза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром.На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой.И стоит берёза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне.Берёза (В.Солоухин)В лесу еловом всё неброско, Приглушены его тона. И вдруг белым-бела берёзка В угрюмом ельнике одна.Известно, смерть на людях проще. Видал и сам я час назад, Как начинался в дальней роще Весёлый, дружный листопад.А здесь она роняет листья Вдали от близких и подруг. Как от огня, в чащобе мглистой Светло на сто шагов вокруг.И непонятно тёмным елям, Собравшимся ещё тесней: Что с ней? Ведь вместе зеленели Совсем недавно. Что же с ней?И вот задумчивы, серьёзны, Как бы потупив в землю взгляд, Над угасающей берёзой Они в молчании стоят.