1.Свет проходит из воды(показатель преломления 1,3)в стекло(показатель преломления 1,5).При этом скорость света: 1)увеличивается 2)уменьшается 3)не изменяется 4)сначало уменьшится,а потом до начального назначения 2.Расстоя...

Физика

1.Свет проходит из воды(показатель преломления 1,3)в стекло(показатель преломления 1,5).При этом скорость света: 1)увеличивается 2)уменьшается 3)не изменяется 4)сначало уменьшится,а потом до начального назначения 2.Расстояние от Земли до Солнца 1,5 • 10" м.Чтобы преодолеть это расстояние,свету потребуется: 1)8,3 мин. 2)5 мин. 3)10 мин. 4)мгновенно 3.От ближайшей звезды (альфа Центавра)свет доходит до Земли за 4,3 года.Расстояние от Земли до звезды равно: 1)8 • 10" м 2)4 • 10(13 степени)м 3)10(14 степени)м 4)4 • 10(16 степени)м

Автор: Гость