Довайте поиграем кто скажет больше всего пород котов кто быстрей тому селфи скину своего лица)))))
Математика
Довайте поиграем кто скажет больше всего пород котов кто быстрей тому селфи скину своего лица)))))
Ответ(ы) на вопрос:
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АБИССИНСКАЯ КОШКААМЕРИКАНСКИЙ КЕРЛАШЕРАБАМБИНОБЕНГАЛЬСКАЯ КОШКАБИРМАНСКАЯ КОШКА ИЛИ СВЯЩЕННАЯ БИРМАБОМБЕЙСКАЯ КОШКАБРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯБУРМАНСКАЯ КОШКА ИЛИ БУРМАБУРМИЛЛАДЕВОН-РЕКСДОНСКОЙ СФИНКСЕГИПЕТСКАЯ МАУКАНАДСКИЙ СФИНКСКОРАТКОРНИШ РЕКСКУРИЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛЛИКОИ: КОШКИ-ОБОРОТНИМАНЧКИНМЕЙН-КУНМЕКОНГСКИЙ БОБТЕЙЛНЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯНОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКАОРИЕНТАЛЬНАЯ КОШКАОЦИКЕТПЕРСИДСКАЯ КОШКАПЕТЕРБОЛД ИЛИ ПЕТЕРБУРГСКИЙ СФИНКСРУССКАЯ ГОЛУБАЯ КОШКАРЭГДОЛЛСАВАННАСИАМСКАЯ КОШКАСИБИРСКАЯ КОШКАСНОУ ШУСОМАЛИЙСКАЯ КОШКАТАЙСКАЯ КОШКАТОЙГЕРТУРЕЦКАЯ АНГОРАТУРЕЦКИЙ ВАНУКРАИНСКИЙ ЛЕВКОЙУРАЛЬСКИЙ РЕКСШОТЛАНДСКАЯ ВИСЛОУХАЯ КОШКАЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯЯПОНСКИЙ БОБТЕЙЛ Вот только при чем здесь матан? играй
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