На велосипеде можно ехать 3 м/с. За какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?

Гость: Гость:

Сколько секунд в часе?3600,а нам не час а полтора,а в получасе 1800 секунд 1)3600+1800=5400(сек)-время. 2)5400*3=16200(м)-16км200м Значит за 1.5 часа он проедет 16км200м ================================== Надеюсь правильно,но ты проверь