На велосипеде можно ехать 3 м/с. За какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?
Физика
На велосипеде можно ехать 3 м/с. За какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько секунд в часе?3600,а нам не час а полтора,а в получасе 1800 секунд 1)3600+1800=5400(сек)-время. 2)5400*3=16200(м)-16км200м Значит за 1.5 часа он проедет 16км200м ================================== Надеюсь правильно,но ты проверь
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