На верхней полке 7 книг,А на нижней на 4 книги меньше. сколько книг на этих двух полках
Математика
На верхней полке 7 книг,А на нижней на 4 книги меньше. сколько книг на этих двух полках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7-4=3(к)-на нижней полке 2)7+4=11(к)-на двух полках 7+(7-4)=11 Ответ: 11 книг.
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