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У кого ног меньше - у льва или у мыша ? на сколько?
Русский язык
У кого ног меньше - у льва или у мыша ? на сколько?
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Гость:
Одинаково у мыши 4 у льва тоже 4
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