На восьми одинаковых грядках посажен лук-севок.Если бы на каждую грядку посадили ??а 22 луковки больше,то всего было бы посажено 1024 головки лука.Сколько луковок посадили на каждую грядку?
Математика
На восьми одинаковых грядках посажен лук-севок.Если бы на каждую грядку посадили ??а 22 луковки больше,то всего было бы посажено 1024 головки лука.Сколько луковок посадили на каждую грядку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1024-22*8)/8=106 луковиц посадили на каждую грядку 1024-22*8 это сколько всего посадили, так как 22*8 это если бы на 8 грядках было больше на 22 в каждой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
История
КРАТКО О Первых князей на Руси, о реформе 988г, о Великом Новгороде, о Зависимых крестьянах. Срочно!!!! заранее пасяб)