Назовите морфологические признаки имен существительных. Запишите существительн??е. распределяя их по группам : вещественные ( названия однородных по составу веществ и др.: мука, уголь, нефть) конкретные ( названия поедметов , д...
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Назовите морфологические признаки имен существительных. Запишите существительн??е. распределяя их по группам : вещественные ( названия однородных по составу веществ и др.: мука, уголь, нефть) конкретные ( названия поедметов , действий ,факторов и др.: лист , дерево , перемена),отвлеченные / абстрактные ( названия совокупность однородных лиц , рредметов , растений и др.: мебель малинник) определтте есть ли среди них одушевленные существительные. Млекопитающие , цапля, существо, садовник, змея, дерево, шляпа, ворона, кукла.
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Млекопитающие, цапля, существо, садовник, змея, дерево, ворона.
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