Составьте план (из 6 пунктов) развернутого ответа о борьбе Англии за морское госпо??ство
История
Составьте план (из 6 пунктов) развернутого ответа о борьбе Англии за морское госпо??ство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветхий завет первая часть библии.Текст Ветхого завета состоит из четырех частей: сотворение мира и патриархи, исход из Египта, укрепление Израиля и период пророков.
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