Выпиши названия всех разносторонних треугольников

Гость: Гость:

1)СМК-равнобедренный, ДОК-равнобедренный , ДАО-вроде равносторонний, ВСМ-равнобедренный, МКО- равносторонний (во всё задании не уверена, ибо с треугольниками туго..-.-) 2) МКО 3) прямоугольные- ВСМ и ДАО, остроугольные- СМК и МКО, тупоугольные- КОД 4) АВСД, ДОКМ, ВСКО, АДКО, ВСКМ 5) АВСД