По английскому нужно написать что есть в моей комнате с переводом.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !!!?

Английский язык
По английскому нужно написать что есть в моей комнате с переводом.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !!!?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my room there is a wardrobe, a laptop, table, lamp, single bed
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите пожалуйста 4 задачу
Ответить
Алгебра
Помогите решть пжпж. 2b(b-3)-5b(b+7)
Ответить
География
Кокова мощность земного ядра
Ответить
Українська мова
Помогите, напишите только букву ответа . Простим ускладненим є речення: А Найбі??ьше в людях я ціную щирість. Б Не можна бути справжнім мате...
Ответить
Математика
Составит примеры на умножение чтобы они проверялись делением
Ответить