По английскому нужно написать что есть в моей комнате с переводом.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !!!?
Английский язык
По английскому нужно написать что есть в моей комнате с переводом.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !!!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my room there is a wardrobe, a laptop, table, lamp, single bed
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