Помогите, напишите только букву ответа . Простим ускладненим є речення: А Найбі??ьше в людях я ціную щирість. Б Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи поетом. В Кругом хати ростуть старі велетенські груші, як...

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Помогите, напишите только букву ответа . Простим ускладненим є речення: А Найбі??ьше в людях я ціную щирість. Б Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи поетом. В Кругом хати ростуть старі велетенські груші, які ще посадив мій прадідусь. Г Пісня – душа народу! 2. Звертання є в реченні, в якому вжито фразеологізм: А Щоб вам, мої рідні, щасливо вік звікувати та своїх діток до розуму довести. Б Сьогодні, щоправда, Петрик встав ні світ ні зоря. В Доленько моя, доле, чом за мене ти забула? Г Палажка часто робила шкоду своїй сусідці, була їй як сіль в оці. 3. Односкладним називним є речення: А Ось-ось прокинуться жоржини зі сну. Б Голова з великим оком і загнутим донизу орлиним дзьобом ледь нахилена. В Як тонко чути сіно у повітрі! Г Листки із клена, з дуба і берези. 4. Складносурядним реченням, у якому частини пов’язані єднальним сполучником, є речення: А Я чую темний гул лісний, і шепіт втомлених ялин, і мідний передзвін сосни. Б Ластівка день починає, а соловей його кінчає. В Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом. Г Коли кінчається довгий світловий день і гостра спека змінюється м’яким атласним літеплом синього південного вечора, на токах запалюють електричні ліхтарі. 5. Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено): А За селом знов шелестіли хліба й пахло полином. Б Мине тиждень і осінь перебере свої законні повноваження. В Над хатою зійшла вечірня зоря і заграла золотом в яблуневому цвіті. Г Хутенько казка мовиться та не так-то хутко діло робиться.. 6. Між частинами складносурядного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено): А Вам страшно геть ідіть з дороги! Б Розгримілися громи і земля під пшеницями задрижала. В Побігли тіні по траві і лист на дереві помутило. Г Чи то мені сниться чи то справді свист тихшає.

Автор: Гость