Помогите напишите любой стих про маму у неё сегодня День рождения 20 баллов

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У мамы моей День рождение сегодня И спешу её поздравить я Я букет ей в день рождения ищу И открытку с поздравлениям пишу Самая милая добрая нежная Это мама моя Сперва поругает Потом поласкает Крепко поцелует И скажет что любит С Днём Рождения тебя Мамочка любимая моя Это я сама сочинила лучше стих подарить который сочинил сам чем взять из интернета какого то писателя Надеюсь понравился