Помогите напишите любой стих про маму у неё сегодня День рождения 20 баллов

Литература
Помогите напишите любой стих про маму у неё сегодня День рождения 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мамы моей День рождение сегодня И спешу её поздравить я Я букет ей  в день рождения ищу И открытку с поздравлениям пишу  Самая милая добрая нежная  Это мама моя Сперва поругает  Потом поласкает  Крепко поцелует  И скажет что любит  С Днём Рождения тебя Мамочка любимая моя Это я сама сочинила лучше стих подарить который сочинил сам чем взять из интернета какого то писателя Надеюсь понравился
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