Переводить срочноооо
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Переводить срочноооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я жил в деревне поэтому я ходил в деревенскую школу. Она была очень маленькой. Это была школа с 20 детьми в ней. Я был с моей сестрой в одном и том же классе. Все дети от шести до десяти лет учились вместе. У нас была одна учительница и мы все любили её очень сильно. Она была очень добрая. Она проводила много времени на улице. Мы играли футбол и другие игры каждый день. Я всегда буду помнить мою первую учительницу.
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