Ребята, помогите пожалуйста, меня посадили за первую парту, какую отговорку приду??ать, чтобы отсадили, не обязательно связанное с тем что типо я плохо вижу

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Ребята, помогите пожалуйста, меня посадили за первую парту, какую отговорку приду??ать, чтобы отсадили, не обязательно связанное с тем что типо я плохо вижу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи что тебе не нравится твой сосед по парте типо он тебе мешает и типо этого там по ходу смотри!
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