Ребята, помогите пожалуйста, меня посадили за первую парту, какую отговорку приду??ать, чтобы отсадили, не обязательно связанное с тем что типо я плохо вижу
Другие предметы
Ребята, помогите пожалуйста, меня посадили за первую парту, какую отговорку приду??ать, чтобы отсадили, не обязательно связанное с тем что типо я плохо вижу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи что тебе не нравится твой сосед по парте типо он тебе мешает и типо этого там по ходу смотри!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика