Сочинение на тему "это ведь реки наполняющие вселенную"(книги в моей жизни) Размер: От одного листа А4

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Книга в моей жизни это очень важная вещь которая не оставит равнодушного ни одного человека хотя бы даже не заинтересованого в книгах и обучении.Книга учит нас многому читать писать думать и развиваться.С помощью книги мы понимаем о чем идет речь в том или ином тексте о чем там говориться и смысл этой книги. Книги бывают разных видов есть книги которые учат нас жить в прямом смысле этого слова и даже не все книги являються такими хорошими которыми хочет приподнести нам автор этой книги. Поучательные книги являються ручьем знаний для нас.Есть такие люди которые не читают и поэтому они не развиваються умственно.Книга играет большое значение в нашей жизни.Читать это значит быть начитанным человеком.Читайте только поучительные книги которые учат любить дружить общаться не ссориться и боллее жить в добре и благополучии.