Дам 16 балов!!!Только решите!! 1.Існує думка що правила етикету непотрібний спадок від минулогг, адже будь які правила обмежують свободу. Наведіть три докази, що спростовують це твердження. 2.Чи можна порівняти правила етикет...

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этикет поведение водитель пассажир Люди, которые задумываются о найме личного водителя, занимают, как правило, солидный пост и имеют большой достаток. Поэтому они выдвигают особые требования к людям, которые будут находиться рядом с ними. Основная функция водителя - доставка начальника в конкретное место и часто к конкретному времени. Поэтому персональный водитель должен безупречно водить автомобиль, оперативно реагировать на изменение дорожных условий, не нарушать правил и хорошо ориентироваться на дорогах. Водитель должен отдавать себе отчёт в том, что от его профессионализма зависит экономия времени руководителя. Поэтому водитель должен грамотно составлять маршрут и планировать время поездки. Причем часто прибытие к месту назначения заранее не приветствуется: ведение бизнеса предполагает пунктуальность. На него обычно могут возложить обязанности по обеспечению комфортного сопровождения на автомобиле работодателя, членов его семьи, в случае необходимости, сотрудников организации. Выполнение различных мелких поручений профессионального или личного характера, конфиденциальных поручений. Порой водитель получает слишком много информации не только о членах семьи, но и о самом бизнесе, так как является постоянным свидетелем разговоров, бесед своего начальника. Важно, чтобы все то, что слышит водитель, он мог быстро забыть. В отдельных случаях водителем осуществляются и представительские функции. Подача автомобиля должна быть строго в назначенное работодателем место и время. Не создавать на дороге аварийных ситуаций, выбирая скорость движения и соблюдая достаточную дистанцию. Обеспечение безопасности вверенных пассажиров во время движения, отвечать за их жизнь и здоровье. Осуществление контроля за техническим состоянием рабочего автомобиля. Уход за автомобилем, содержание его в чистоте. Своевременная заправка автомобиля топливом. Во время исполнения должностных обязанностей проявлять спокойствие и терпеливость, стрессоустойчивость. Очень часто наниматели излишне эмоциональны. И, находясь в плохом расположении духа, они могут с легкостью выместить весь свой гнев на постороннем человеке, а именно, на личном водителе. Далее ситуация может иметь развиваться в зависимости от того ответа, который получит работодатель. В первом случае, если водитель грубо ответит начальнику, то его могут уволить. Во втором случае, если водитель проявит терпимость и понимание, то он будет работать, так как это качество - одно из самых ценных. Соблюдать правила этикета в отношениях с пассажирами. Знать правила подачи автомобиля и размещения пассажиров в салоне. Машина подается таким образом, чтобы правая дверца была обращена к тротуару. Местом руководителя обычно является место на заднем сидении справа по ходу движения автомобиля. На переднем сидении может располагаться охранник. При посадке и высадке пассажира водитель, по договоренности с работодателем, может открывать дверцу, а затем закрыть её за ними. А также при необходимости встречать его на улице в ненастную погоду с открытым зонтом и провожать к автомобилю или от него. Подносить багаж. Персональный водитель должен иметь представление и о правилах организации встреч гостей и посадки их в автомобиль согласно этикету. Например, что первым садится и выходит из машины более важный гость, занимающий наиболее почетное место. Если он приехал со своей супругой, то почетное первое место по, диагонали от водителя, в автомобиле занимает она, супруг же садится с ней рядом. Внешний вид должен быть всегда опрятным, чистым, аккуратным. Соблюдение правил личной гигиены и использование дезодорантов должно быть неукоснительным. Парфюм лучше не использовать, или он должен быть совсем незаметным. Ни один из работодателей не будет терпеть прокуренный салон или запах спиртного в салоне автомобиля. В современной практике личному водителю часто приходится совмещать собственно водительские обязанности с другими задачами. Личный водитель, в частности, может одновременно быть помощником руководителя, механиком, телохранителем, сопровождающим или даже переводчиком. Также будет не лишним умение слушать и слышать, умение отвечать на вопросы, владение искусством поддержание разговора, знание правил пользования столовыми приборами. Руководитель подбирает водителя под себя, важна совместимость характеров. Водителю нужно проявлять себя хорошим психологом и уметь подстраиваться. От личных качеств персонального водителя зависит, как долго он продержится на этом месте, как будет выполнять свои профессиональные обязанности, насколько будет надежным, сможет ли обеспечивать безопасность заказчика. Персональные водители - это особый тип людей. Сработавшись с руководителем, личный водитель становится практически членом семьи и хорошим другом.