Даю 15 балів!!!! Дууууже терміново!!!!!! Відповісти на такі питання: 1) В які судини по??тупає кров великого і малого кола кровообігу? 2) Кров містить багато .... у великому(і малому теж) колі кровообігу 3) Назвати зміну складу...

Гость: Гость:

1) очень странный вопрос,если честно. но вообще кровь и в большом и в малом кругах кровообращения меняется с артериальную на венозную,а следовательно меняются и сосуды с артерий на вены. 2)лейкоциты,эритроциты,тромбоциты 3)в большом круге кровообращения кислород из крови попадает в организм на протяжении всего пути к легким,там кровь опять насыщается кислородом и поступает уже в мозг насыщать его там,потом кровь возвращается в левое предсердие и все идет заново. 4)начинается большой круг кровообращения с левого желудочка,потом вся кровь попадает в правый желудочек. после начинается малый круг: кровь попадает в правое предсердие,проходит свой путь и идет в левое предсердие