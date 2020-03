В управляющий совет школы входят родители, учителя и учащиеся школы, причём родит??лей должно быть не менее одной трети от общего числа членов совета. В настоящий момент в совет входит N человек, из них K родителей. Определите,...

Гость: Гость:

Если "родителей должно быть не менее одной трети" (т.е. больше или равно), то в первом примере (где n=27, k=7) ответ должен быть 2, а не 3. 7+2=9 - это как раз 1/3 от 27. var n,k,m:integer; begin writeln; readln(n); readln(k); m:=(n-1) div 3+1; if m-k>0 then writeln(m-k) else writeln(0); end. Пример: 27 7 2