В управляющий совет школы входят родители, учителя и учащиеся школы, причём родит??лей должно быть не менее одной трети от общего числа членов совета. В настоящий момент в совет входит N человек, из них K родителей. Определите,...

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В управляющий совет школы входят родители, учителя и учащиеся школы, причём родит??лей должно быть не менее одной трети от общего числа членов совета. В настоящий момент в совет входит N человек, из них K родителей. Определите, сколько родителей нужно дополнительно ввести в совет, чтобы их число стало составлять не менее трети от числа членов совета. Программа получает на вход два целых числа N и K (N gt; 0, 0 ≤ K ≤ N ≤ 2⋅109), записанные в отдельных строках, — текущее число членов совета и число родителей в совете. Программа должна вывести единственное число — минимальное число родителей, которое необходимо ввести в совет. Ввод Вывод 27 7 3 Пример 2 Ввод Вывод 1 0 1 Пример 3 Ввод Вывод 7 1 2

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