Проверочные слова к словам,шалаш,верблюд,прорубь,рассказ,сказка,указка,лес
Русский язык
Проверочные слова к словам,шалаш,верблюд,прорубь,рассказ,сказка,указка,лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шалаш(непроверяемая гласная), верблюд(непроверяемая гласная и к согласной "д" проверочное слово "верблюды", прорубь - проруби, рассказ - рассказы, сказка - сказочка, указка - указочка, лес - леса
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