Описание интерьера, одежды, одежды рицаря и правила рицарського турниру, пж срочн??
Литература
Описание интерьера, одежды, одежды рицаря и правила рицарського турниру, пж срочн??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боевой конь-тоже должен быть в доспехах доспехи бывают разные тяжелые и облегченные рыцарь-сначала нательная рубаха дальше кольчуга потом наколенники налокотники латы кованные сапоги перчатки шлем тоже бывают доспехи облегченные и утяжеленные дальше копье меч и щит правила-два соперника сражаются между собой начинают на конях а потом пешими
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